Футболисту из чемпионата Италии грозит 4-летняя дисквалификация за допинг

Бразильский футболист клуба "Кальяри" Жоао Педро Галвао может быть дисквалифицированным на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что пробы бразильского полузащитника в течение текущего сезона дважды давали положительные результаты.

У 26-летнего футболиста найден диуретик гидрохлоротиазид, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Football Italia. Известно, что игрок провалил допинг-тесты после февральских матчей национального первенства Италии против "Кьево" и "Сассуоло".

Галвао выступает за "Кальяри" с 2014 года. За четыре сезона полузащитник провел в составе клуба 110 матчей и стал автором 30 мячей.