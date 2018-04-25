Благовещенск в огне: на борьбу с пожарами Приамурья брошены все силы

Ситуация с природными пожарами в Амурской области по-прежнему остается сложной. Огонь бушует на тысячах гектаров дальневосточной тайги. Накануне пламя буквально окружило Благовещенск.

Только за минувшие сутки отряды МЧС выезжали в зоны возгорания 36 раз, сообщает телеканал "Россия 24". В Приамурье приостановлены внутренние авиаперевозки. Техника местной авиабазы задействована в тушении пожаров. К работе также привлечены два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Режим ЧС был введен в Амурской области в начале апреля. Приамурье лидирует среди регионов России по площади, пройденной огнем. Сейчас там сконцентрированы силы и средства оперативных служб из соседних районов.