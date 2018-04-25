"ЦСКА-Юниор" в четвертый раз победил в Единой молодежной лиге ВТБ

Московский "ЦСКА-Юниор" в четвертый раз подряд стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ. Это произошло после того, как армейские баскетболисты в финальном поединке одержали победу над сверстниками из "Самары-2". Итоговый счет 78:74 в пользу баскетболистов из Москвы.

Самым результативным игроком встречи стал игрок москвичей Андрей Лопатин, набравший 18 очков и сделавший 10 подборов. Он же по итогам всего "Финала восьми" был признан самым ценным игроком (MVP) розыгрыша.

Бронзовые медали завоевали баскетболисты подмосковных "Химок-2", одолевших в борьбе за третью строчку соперников из краснодарского "Локомотив-Кубань-2" – 91:88.