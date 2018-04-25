В США принят законопроект, запрещающий помогать восстановлению Сирии

Палата представителей США приняла законопроект, который запрещает любую помощь по восстановлению территории Сирии, подконтрольной официальному Дамаску. В документе сказано, что Штаты готовы помогать только тем районам, где Башар Асад не руководит. Фактически это территории, подконтрольные боевикам.

В январе представители нижней палаты Конгресса заявляли, что полную помощь в реконструкции и стабилизации готовы оказывать только при условии полной реформы под эгидой ООН, напоминает телеканал "Россия 24".