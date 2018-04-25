Макрон предлагает заключить с Ираном новую сделку по атому

Париж выступает за начало переговоров по заключению нового соглашения с Ираном по ядерной программе. Такое заявление президент Франции сделал после встречи с Дональдом Трампом в США. При этом разрывать прежние договоренности не следует, предупредил Макрон. Он также подчеркнул, что хочет привлечь Россию, Турцию и другие страны к новым соглашениям.

Ближневосточная тематика стала основной в переговорах президентов, передает телеканал "Россия 24". Трамп в очередной раз заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии. Макрон выступил за сохранение американского военного присутствия в этой стране.

Для французского лидера это первый государственный визит в США. Помимо переговоров, Макрон вместе с Дональдом Трампом принял участие в ряде торжественных мероприятий. Так, накануне в белом доме прошел прием, в котором приняли участие главы финансовых корпораций и солисты вашингтонской оперы.