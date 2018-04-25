Датский "изобретатель", убивший журналистку, ждет приговора

В Дании сегодня вынесут приговор по громкому делу изобретателя Петера Мадсена. Его обвиняют в убийстве 30-летней журналистки на борту самодельной подводной лодки.

Арестовали Мадсена в августе прошлого года, на следующий день после того, как журналистка села в субмарину "Наутилус". Тело убитой обнаружили в море.

Как установила экспертиза, смерть была насильственной. Также в компьютере обвиняемого обнаружили более 40 роликов, на которых пытают и убивают женщин. Однако сам Мадсен настаивает, что журналистка погибла вследствие несчастного случая, хотя до этого утверждал, что он высадил женщину на берег.

Освещать суд над датским изобретателем прилетели больше сотни репортеров из 15 стран.