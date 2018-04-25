25 апреля 201807:00
Датский "изобретатель", убивший журналистку, ждет приговора
В Дании сегодня вынесут приговор по громкому делу изобретателя Петера Мадсена. Его обвиняют в убийстве 30-летней журналистки на борту самодельной подводной лодки.
Арестовали Мадсена в августе прошлого года, на следующий день после того, как журналистка села в субмарину "Наутилус". Тело убитой обнаружили в море.
Как установила экспертиза, смерть была насильственной. Также в компьютере обвиняемого обнаружили более 40 роликов, на которых пытают и убивают женщин. Однако сам Мадсен настаивает, что журналистка погибла вследствие несчастного случая, хотя до этого утверждал, что он высадил женщину на берег.
Освещать суд над датским изобретателем прилетели больше сотни репортеров из 15 стран.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Как Трамп сдувал пылинки с Макрона
- Игра в общих интересах: "Газпром" готов к "Северному потоку-3"
- России не понравились ответы по делу Скрипаля
- В Москве простились с актрисой Ниной Дорошиной
- Госфинансирование ГЛОНАСС завершится в этом году
Самое читаемое
-
200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота
- Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Зачем применять cервис-менеджмент: поговорим о целях
- "FOLLOW UP SIBERIA!": новый проект Универсиады-2019
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Лента цвета дыма и пламени объединила миллионы людей
- В Дагестане уничтожены готовившие теракты боевики
- Экзамен на права могут изменить
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Столичные инновации отравились в Ганновер
- Систему оповещения на случай урагана усовершенствуют
- В Люберцах устроили фотографирование со стрельбой
- В память о Победе москвичи вновь повязывают георгиевские ленточки
- Бары обяжут получать разрешение на продажу алкоголя у жителей
- Самолет экстренно сел во Внукове из-за закурившего пассажира
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Сегодня
Макрон предлагает заключить с Ираном новую сделку по атому
15 минут назад
Датский "изобретатель", убивший журналистку, ждет приговора
57 минут назад
Технологии: 35 прогнозов на 2018 год
18 часов назад
"Кибергенерал" Пол Накасоне стал новым главой АНБ
5 часов назад
Слабая лира загнала турецкие компании в долговую яму
8 часов назад
Нина Дорошина. Актриса, которая завораживала простотой
10 часов назад
Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце
23.04.2018 08:39
Катар вынуждают отправить войска в Сирию
4 часа назад
Интервью Рамзана Кадырова телеканалу "Россия 24". Полная версия
20 часов назад
6 963
Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя
16 часов назад
"Тренер" стартовал мощнее "Легенды №17" и "Викинга"
23.04.2018 16:11
Акции США упали после роста ставок по гособлигациям
6 часов назад
Дело Скрипалей: Британия продолжает "химичить"
6 часов назад
Мэрия Москвы предложила Навальному Октябрьское поле
8 часов назад
Макрон в гостях у Трампа. Фотолента
9 часов назад
60 минут. На встрече G7 Россию сравнили с Ираком и Афганистаном
11 часов назад
569
Лента цвета дыма и пламени объединила миллионы людей
11 часов назад
В Windows 10 нашли "телефон". Surface Phone на подходе?
12 часов назад
"Ратник", "Скарабей" и "Сфера" идут на экспорт
13 часов назад
Обзор ноутбука HP Spectre 13 (2017): чтобы впечатлять
18 часов назад
Популярность Telegram у российских пользователей
19 часов назад
Дебют президентского лимузина "Кортеж" может быть отложен
20 часов назад
"Собибор": долгожданная премьера
24.04.2018 00:54
Любовь в состоянии войны. Первые подробности о телефильме "Соседи"
23.04.2018 15:55
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"
20.04.2018 22:20
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена
16.04.2018 16:28