Без света, продуктов и топлива: российские моряки в ОАЭ подали сигнал SOS

Состояние семи российских моряков с арестованного танкера "Кристалл Ист", находящегося в порту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ухудшилось. Экипаж подал сигнал бедствия.

Четыре моряка вынуждены были отправиться в госпиталь за медпомощью, а еще одного пришлось приводить в чувство с помощью капельниц, сообщил "Интерфаксу" представитель профкома моряков Владивостока Петр Осичанский.

По его словам, после обращения профсоюза к урегулированию ситуации подключилась Приморья, которая выразила серьезную озабоченность и заявила, что "делается все возможное".

Судно "Кристалл Ист" было арестовано в ОАЭ из-за долгов судовладельца "Газпромбанку". Моряки уже попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину; судно обесточено с начала декабря 2017 года, есть перебои с доставкой топлива и продуктов. Однако пока обращение в МИД РФ не принесло результатов.

Предшественники этих моряков оказались в такой же ситуации, но при содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.