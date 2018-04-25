На конференции клуба "Валдай" обсудят нынешнюю политику США

Пятая конференция международного клуба "Валдай" открылась в Шанхае. Российские и китайские специалисты обсудят наиболее актуальные международные вопросы, затрагивающие интересы двух стран.

Это северокорейская ядерная программа, безопасность в Азии и мире, изменения политики США, терроризм и другие вызовы. Отдельная сессия посвящена двустороннему сотрудничеству и культурному обмену России и Китая.

Конференция продлится два дня. Организатором со стороны КНР стал Восточно-китайский педагогический университет, сообщает "Россия 24".