"Барселона" возмущена недопуском болельщиков в желтой одежде на финал Кубка Испании

Футбольная "Барселона" выразила свое возмущение тем, что на финальном поединке Кубка Испании против "Севильи" (5:0) сотрудники стадиона не пускали каталонских болельщиков на трибуны в желтой одежде. Игра проходила на мадридском "Ванда Метрополитано".

Такие действия возмутили болельщиков из Каталонии, и, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанскую Marca, они были продиктованы желанием со стороны организаторов не допустить политические акции на стадионе, которые могли бы быть связаны с борьбой за независимость Каталонии.

В руководстве "Барселоны" выразили негодование действиями работников стадиона, поскольку в предматчевом регламенте от организаторов матча не было никаких заявлений о запрете одежды желтого цвета. В связи с инцидентом каталонский клуб требует разъяснений действий сотрудников арены.

Напомним, что желтый цвет негласно является цветом борьбы за независимость Каталонии от Испании. Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что за ленту желтого цвета был подвергнут штрафам главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола – уроженец Барселоны, также выступающий за независимость региона.