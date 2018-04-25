Видео о похищении ребенка в Сургуте оказалось рекламным роликом

Видеоролик с похищением ребенка с детской площадки в Сургуте оказался рекламным, сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина, который схватил девочку, на самом деле был ее отцом.

Видеофрагмент, на котором мужчина насильно увозит маленькую девочку, несмотря на ее сопротивление, был опубликован 24 апреля в СМИ и социальных сетях. Сам инцидент произошел днем ранее.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность этого мужчины. Им оказался 31-летний житель Сургута, отец ребенка.

С его слов, видео является рекламным; якобы планировалось снять серию роликов, "на которых происходит что-то шокирующее и слегка странное", которые были бы посвящены безопасности дворов. Также он сообщил, что девочка является его дочерью, она знала о съемках, а ее мать они поставили в известность уже после инцидента.

Никаких заявлений в полицию и следственное управление от родителей ребенка не поступало, сообщает "Интерфакс".