Жертвами пожара на незаконной нефтяной скважине в Индонезии стали 10 человек

На незаконной нефтяной скважине в Индонезии (провинция Ачех) произошла утечка горючей жидкости, вспыхнул пожар. Загорелись три жилых дома, передает ТАСС. Погибли десять человек, десятки пострадали.

Пожарные не могут справиться с огнем, тушение продолжается.