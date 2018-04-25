Стрельба в мексиканской школе: пострадали 5 человек

В школе города Сьюдад-Виктория в мексиканском штате Тамаулипас произошла стрельба. В результате пострадали пять школьников. Все они были доставлены в больницы. Правительство региона заверило, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету "Универсаль", полиция уже задержала подозреваемых. Это трое мужчин и две женщины. Их мотивы выясняются.

Это не первый инцидент со стрельбой в мексиканских учебных заведениях. В январе 2017 года школьник устроил стрельбу в колледже города Монтеррей. Он тяжело ранил трех человек. Позже учительница от полученных ранений скончалась. Нападавший также умер в больнице.