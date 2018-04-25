Карло Анчелотти готов возглавить сборную Италии

Новым главным тренером сборной Италии может стать Карло Анчелотти. 58-летний специалист уже провел переговоры с исполняющим обязанности президента Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини.

Анчелотти остался доволен беседой и намекнул на готовность занять пост тренера национальной сборной. "Это была только "проба пера", но мне показалось, что Анчелотти нравится идея стать главным тренером сборной Италии, – приводит "Спорт-Экспресс" слова Роберто Фаббричини. – Наша встреча длилась достаточно времени, чтобы мы выпили кофе, но мы не говорили о назначении предметно. Анчелотти был в Риме по семейным делам и планирует вернуться в Канаду. Мы только решили, что вернемся к этому разговору в конце апреля".

Карло Анчелотти известен по работе в "Парме", "Милане", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Реале" и "Баварии", которую он покинул прошлой осенью. Кроме того с 1992 по 1995 годы Анчелотти был помощником главного тренера сборной Италии Арриго Сакки.