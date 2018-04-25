Пушков: Совет Европы рискует лишиться не только российских денег, но и России

ПАСЕ необходимо задуматься о налаживании отношений с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. На своей странице в Twitter он предупредил, что иначе Совет Европы может лишиться "не только российских денег, но и России как таковой".

ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 апреля 2018 г.

Ранее генсек Совета Европы Турбьен Ягланд пригрозил принять меры в отношении России. Он назвал тот факт, что Россия не платит взносы, "совершенно неприемлемым".

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях. Россия многократно предлагала пути выхода из кризисной ситуации, однако организация никак не реагировала на эти предложения.

Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не будут восстановлены полностью. В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "платить за то, в чем мы не принимаем участие, неправильно". "Нас граждане просто не поймут", — сказал он.