МОК и ВАДА постараются оспорить оправдание российских спортсменов

Международный олимпийский комитет не согласен с решением Спортивного арбитражного суда, оправдавшего российского лыжника Александра Легкова и еще 28 наших спортсменов. Позицию МОК разделяет и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских спортсменов, чем фактически опроверг все предыдущие обвинения МОК и ВАДА. Не было доказано ни само употребление российскими спортсменами запрещенных препаратов на Играх в Сочи, ни существование государственной системы поддержки допинга в России.

МОК не собирается признавать своей вины, и готов оспорить решение CAS в швейцарском арбитражном суде. ВАДА поддержит МОК в этом деле.