Тема:
Допинг-скандалы 15 минут назад
25 апреля 201809:23
МОК и ВАДА постараются оспорить оправдание российских спортсменов
Международный олимпийский комитет не согласен с решением Спортивного арбитражного суда, оправдавшего российского лыжника Александра Легкова и еще 28 наших спортсменов. Позицию МОК разделяет и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских спортсменов, чем фактически опроверг все предыдущие обвинения МОК и ВАДА. Не было доказано ни само употребление российскими спортсменами запрещенных препаратов на Играх в Сочи, ни существование государственной системы поддержки допинга в России.
МОК не собирается признавать своей вины, и готов оспорить решение CAS в швейцарском арбитражном суде. ВАДА поддержит МОК в этом деле.
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