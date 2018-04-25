Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест

Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство о смягчении меры пресечения Алексею Малобродскому, который является фигурантом дела о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

"С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского, следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сообщается на сайте Следственного комитета России.

В основе уголовного дела лежат обвинения в хищении государственных средств, выделенных "Седьмой студии" на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру Кириллу Серебренникову, экс-директору "Гоголь-Центра" Алексею Малобродскому и другим лицам хищение 68 миллионов рублей. Все обвиняемые, кроме бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, свою вину не признают.

Ранее Алексей Малобродский, находящийся сейчас в СИЗО, пожаловался на ухудшение условий содержания и переселение к ворам и наркоманам.