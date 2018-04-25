Тема:
Дело Кирилла Серебренникова 1 час назад
Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест
Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство о смягчении меры пресечения Алексею Малобродскому, который является фигурантом дела о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
"С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского, следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сообщается на сайте Следственного комитета России.
В основе уголовного дела лежат обвинения в хищении государственных средств, выделенных "Седьмой студии" на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру Кириллу Серебренникову, экс-директору "Гоголь-Центра" Алексею Малобродскому и другим лицам хищение 68 миллионов рублей. Все обвиняемые, кроме бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, свою вину не признают.
Ранее Алексей Малобродский, находящийся сейчас в СИЗО, пожаловался на ухудшение условий содержания и переселение к ворам и наркоманам.
Ранее по теме
-
Серебренникову продлили домашний арест на три месяца6 суток назад
-
Малобродский пожаловался на переселение в камеру к ворам и наркоманам6 суток назад
-
Серебренникова хотят оставить под домашним арестом до июля12 суток назад
-
Продолжение ареста: Серебренников не просил свободы, и суд не дал ее2 месяца назад
-
Серебренников заявил, что присутствовал при кремации матери2 месяца назад
-
Малобродскому запретили звонить жене и дочери2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Как Трамп сдувал пылинки с Макрона
- Игра в общих интересах: "Газпром" готов к "Северному потоку-3"
- России не понравились ответы по делу Скрипаля
- В Москве простились с актрисой Ниной Дорошиной
- Госфинансирование ГЛОНАСС завершится в этом году
Самое читаемое
-
Найден свидетель, рассказавший о настоящем отце "сына" Спартака Мишулина
- Новые правила пользования метро вызвали волну негодования
- Рамзан Кадыров готов сложить полномочия
- Свыше тысячи ветеранов ВСУ покончили с собой
- Луппиан честно рассказала об алкоголизме Михаила Боярского
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Зачем применять cервис-менеджмент: поговорим о целях
- "FOLLOW UP SIBERIA!": новый проект Универсиады-2019
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Лента цвета дыма и пламени объединила миллионы людей
- В Дагестане уничтожены готовившие теракты боевики
- Экзамен на права могут изменить
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Столичные инновации отравились в Ганновер
- Систему оповещения на случай урагана усовершенствуют
- В Люберцах устроили фотографирование со стрельбой
- В память о Победе москвичи вновь повязывают георгиевские ленточки
- Бары обяжут получать разрешение на продажу алкоголя у жителей
- Самолет экстренно сел во Внукове из-за закурившего пассажира
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля