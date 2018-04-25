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Смена власти в Армении 1 час назад

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25 апреля 201809:48

В Ереване опять протестуют: к Пашиняну присоединяются крупнейшие оппозиционные партии

25 апреля утром в Ереване по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна вновь вспыхнули акции протеста против действующей власти, передает "Интерфакс".

Протестующие перекрывают главные дороги города, создавая пробки. В акциях участвуют также студенты.

Крупнейшая армянская оппозиционная партия — "Процветающая Армения" - заявила о присоединении к движению Пашиняна. Она призвала своих сторонников выйти на улицы, чтобы "быть рядом с народом". Партию возглавляет предприниматель из Топ-10 страны Гагик Царукян, в парламенте республики она является второй по численности.

Вслед за "ПА" о присоединении к акциям Пашиняна заявила другая оппозиционная партия — "Наследие". Ее основатель — первый глава МИД Армении Раффи Ованнисян. На президентских выборах 2013 года он проиграл Сержу Саргсяну.

Утром 25 апреля должны были состояться переговоры Пашиняна и исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.

Карапетян выступил со специальным обращением к президенту. Он предложил провести широкую встречу всех парламентских и внепарламентских сил и обсудить возможность проведения внеочередных выборов в Национальное собрание. По словам и.о. премьера, кандидата от народа не выбирают на площади.

"Там есть недовольные граждане, но как определить: они хотят Пашиняна или нет?" — поинтересовался Карапетян.

Лидер протестов от переговоров с временной администрацией правительства отказался. По словам Карапетяна, Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, по формату, повестке и методу освещения встречи.

"С его стороны предложен список участвующих с нашей стороны лиц, а также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его повестке. Это не переговоры", — отметил и.о. премьера.

При этом Никола Пашинян заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.

Тем временем президент Армении пытается найти пути выхода из политического кризиса в стране. Армен Саркисян объявил о начале консультаций со всеми (парламентскими и непарламентскими) партиями. 

"Надеюсь, совместными усилиями нам удастся найти пути развязки", — заявил Саркисян.

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