Рада: если не сохранится зависимость России от Украины, газопроводы превратятся в металлолом

Нужно сохранить зависимость России от украинской территории для транзита газа, считает депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

По мнению парламентария, после того, как будет построен газопровод "Северный поток-2", доходы в украинский бюджет от транзита газа уменьшатся, а газотранспортная система страны "превратится в металлолом".

"Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз", — заявил Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

В связи с этим депутат призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода, и "образумить" европейские страны, готовые сотрудничать с Москвой.