Керлингист Крушельницкий будет дисквалифицирован

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в чьей допинг-пробе был обнаружен мельдоний, вряд ли сможет избежать дисквалификации. Крушельницкому грозит отстранение от соревнований на четыре года.

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев был вынужден признать, что избежать дисквалификации Крушельницкого не удастся. Федерация пытается сделать ее срок минимальным. " На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде. Думаю, что рассмотрение дела в CAS пройдет в мае-июне", — приводит слова Свищева ТАСС.

Дмитрий Свищев по-прежнему уверен в невиновности спортсмена и прилагает все усилия для его оправдания. Однако это весьма длительный и трудоемкий процесс. "Мы еще раз хотим доказать невиновность нашего спортсмена посредством того, что правоохранительные органы ведут расследование, опрошены десятки свидетелей – спортсмены, персонал, врачи тренеры. Все, кто тем или иным образом мог воздействовать на эту ситуацию. Но, к сожалению, достичь желаемого результата по горячим следам, а именно найти виновника ситуации, не удалось. Как показывает общение с нашим следователем, это долгая процедура", — заявил президент Федерации керлинга России.