Умерла женщина, пострадавшая во время шторма в Москве

В Москве скончалась пожилая женщина, получившая травмы во время шторма.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, 84-летняя женщина была госпитализирована 21 апреля. У нее были тяжелые травмы. В больницах города сейчас остаются 11 человек.

В субботу на Москву обрушился дождь со шквалистым ветром. Его порывы достигали 25 метров в секунду. Сорванная ветром крыша мусорного контейнера рухнула на двух школьниц-подруг, придавив их. Одна из девочек погибла. Власти Москвы заявили, что выплатят 1 миллион рублей семье погибшей.

Кроме того, в подмосковных Мытищах мужчину убило перевернувшейся строительной бытовкой. Всего из-за бури пострадали 17 человек.