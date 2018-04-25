Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным

Президиум Верховного суда РФ признал законным приговор по делу "Ив Роше" в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, который был проверен из-за ранее принятого решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о наличии нарушений при его рассмотрении, передает ТАСС.

Данным решением суд удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры РФ. Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский просил суд о признании приговора законным. При этом защита просила суд отменить приговор и прекратить дело по причине отсутствия состава преступления.

Алексей Навальный назвал решение суда игнорированием позиции ЕСПЧ. "Это решение — символ того, что Верховный суд демонстративно не исполнил международные договоры России", — отметил Навальный.

Как сообщила адвокат Ольга Михайлова, после изучения решения Верховного суда она намерена обратиться в Комитет министров Совета Европы. "Мы будем просить Комитет министров дать оценку этому решению, которое стало демонстративным игнорированием решения ЕСПЧ", — заявила Михайлова.

Олег Навальный после решения президиума Верховного суда останется в колонии, срок отбывания наказания в которой у него истекает 30 июня.

Как известно, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше".

Алексей Навальный осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег — на 3,5 года колонии общего режима.