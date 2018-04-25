Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео

Более девяти минут провел под водой 12-летний американец, застрявший ногой в сливном отверстии бассейна в Южной Каролине, сообщает ABC15. Камера наблюдения зафиксировала ужасный инцидент, который только чудом не привел к гибели ребенка.

Само ЧП произошло еще 19 марта в Норт-Миртл-Бич, однако запись была обнародована стражами порядка только на этой неделе. Тем вечером двое приятелей, вместе с родителями отдыхавших в отеле Avista Resort, покоряли "речной" аттракцион, однако неспешное плавание на надувных кругах им быстро надоело, и мальчики отправились на исследование системы слива воды. Один из них умудрился вытащить пластиковую решетку, ограждавшую 15-сантиметровую трубу, а второй угодил в нее ногой, да так, что застрял и не смог выбраться самостоятельно. Чудовищность ситуации заключалась в том, что дышать он не мог, поскольку над ним было около полуметра воды.

На его счастье один из подоспевших туристов умел делать дыхание рот в рот и сердечно-легочную реанимацию — именно благодаря ему юный исследователь выжил, проведя под водой 9 минут и 18 секунд.

После оказания первой помощи мальчика доставили в госпиталь, где он, судя по косвенным данным, находится по сей день. Полицейские и представители отеля отказались говорить о его состоянии, сославшись на просьбу родителей не разглашать информацию.