Актрису, поставлявшую секс-рабынь для секты, отпустили под залог в 5 миллионов долларов

Судья одобрил освобождение актрисы Эллисон Мак под залог в 5 миллионов долларов, сообщил CNN пресс-секретарь прокуратуры США.

Несколько дней назад звезда сериала "Тайны Смолвиля" была арестована по подозрению в вербовке секс-рабынь для организации Nxivm — по сути, секты, которая прикрывалась тем, что якобы проводила тренинги личного роста и самопомощи.

На самом деле это была пирамида, в которой некоторые "новобранцы" подвергались эксплуатации и сексуальному насилию. Ранее также сообщалось, что в знак "верности" секте ее адептам каленым железом выжигали клеймо.

По сообщениям СМИ, актрису позже видели выходящей из тюрьмы. Мак будет находиться под домашним арестом в Калифорнии и должна носить электронный браслет для контроля ее передвижения.

Кроме того, Мак запрещено контактировать или связываться с любыми способами с нынешними или бывшими членами Nxivm. Сама актриса себя виновной не признает.