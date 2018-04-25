Генштаб показал неразорвавшиеся американские ракеты, доставленные из Сирии

В Москву доставлены две использовавшихся во время удара по Сирии 14 апреля США и союзниками и не достигших целей ракеты — крылатая ракета "Томагавк" и авиационная ракета, их изучают военные специалисты РФ, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщил в среду на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, результаты анализа будут использованы для совершенствования российских вооружений.

"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Боевую часть этого "Томагавка" вы можете наблюдать на слайде", — сказал генерал.

Ранее стало известно, что две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными и переданы в Россию 17 апреля.

Президент США Дональд Трамп 11 апреля в Twitter сообщил о возможных ударах по Сирии новыми "умными" ракетами.

14 апреля корабли и бомбардировщики США, Великобритании и Франции нанесли удар. По данным Минобороны РФ, всего было выпущено 103 крылатые ракеты, сирийские ПВО сбили 71 из них. Основными целями стали военные объекты Сирии, в частности несколько авиабаз.