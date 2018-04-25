Патрик Вьейра готов возглавить "Арсенал"

Француз Патрик Вьейра заявил, что готов сменить Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". В настоящее время 41-летний Вьейра возглавляет клуб МЛС "Нью-Йорк Сити".

Арсен Венгер, объявивший на прошлой недели об уходе из "Арсенала", который он возглавлял почти 22 года, сказал, что хотел бы видеть своим преемником Патрика Вьейра. В бытность футболистом Вьейра провел девять сезонов в "Арсенале", которым руководил Венгер. Сам Патрик готов возглавить "Арсенал", но связан контрактом с американским клубом.

"Конечно, для меня большая честь быть связанным с "Арсеналом", – приводит "Спорт-Экспресс" Патрика Вьейра. – Я провел там девять лет, люблю этот клуб. Там я играл в свой лучший футбол и сделал себе имя. У меня отличные отношения с "Арсеналом". Этого мало, конечно, чтобы тренировать эту команду, но я готов возглавить любой клуб в Европе. Не хочу, чтобы это воспринималось как готовность уйти из "Нью-Йорка" в любой момент. Но если вопрос о том, готов ли я тренировать в Европе, то скажу, что готов. Думаю, мы все трудимся для того, чтобы однажды возглавить самые великие клубы. Но если "Арсенал" ко мне обратится прямо сейчас, переговоры будет вести сложно, поскольку у нас разгар сезона в МЛС".