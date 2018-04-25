По Млечному Пути могут бродить сверхмассивные чёрные дыры

По Млечному Пути и другим галактикам сходной массы должны блуждать сверхмассивные чёрные дыры, оставшиеся от столкновений с другими звёздными системами. Такой результат озвучен в научной статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters группой во главе с Томасом Квинном (Thomas Quinn) из Вашингтонского университета.

Не секрет, что в центре многих галактик находится сверхмассивная чёрная дыра, и наша – не исключение. До сих пор астрономы полагали, что столь экстравагантный объект в Млечном Пути только один. Новый результат заставляет усомниться в этом.

Учёные использовали среду Romulus, предназначенную для компьютерного моделирования эволюции галактик. Несколько лет назад она была разработана коллективом, в который входил сам Квинн и вся его нынешняя команда. Как отмечают авторы в аннотации к своей статье, эта система уникальна по способности прогнозировать, что происходит с чёрными дырами при столкновениях галактик. Именно этот вопрос и интересовал исследователей.

Получилось, что звёздная система размером с Млечный Путь, имеющая типичную историю столкновений, должна иметь от двух до восьми чёрных дыр массой более миллиона солнц (включая центральную) в пределах 30 тысяч световых лет от центра. А всего в пределах галактики (точнее, её вириального радиуса) от 4 до 20 подобных "монстров".

Почему мы ничего не знаем о подобных объектах в нашем собственном Млечном Пути? Ведь столкновений с другими звёздными системами в его истории было предостаточно.

Очень просто. Достаточно вспомнить, что о существовании нашей "родной" чёрной дыры в центре Галактики мы знаем благодаря свечению падающего на неё вещества. А то, что это именно чёрная дыра, а не объект меньшей плотности, видно по орбитам кружащих вокруг неё звёзд.

Но, согласно результатам Квинна и его коллег, с вероятностью более 99% "пришлые" чёрные дыры находятся вне плоскости Галактики, в её разреженной сферической составляющей. Там редко встречаются звёзды, и почти нет межзвёздного газа. Поэтому "гостям" просто нечем проявить себя.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы лучше понять, как мы можем косвенно определить их присутствие", – говорит первый автор статьи Майкл Треммель (Michael Tremmel) в пресс-релизе Йельского университета.

Однако не случится ли так, что подобная галактическая бродяга в один далеко не прекрасный день пожалует в окрестности Солнца? Нет, можно спать спокойно, заверяют исследователи.

"Чрезвычайно маловероятно, что некая странная чёрная дыра окажется настолько близко к Солнцу, что окажет какое-то влияние на нашу Солнечную систему, – успокаивает Треммель. – Мы считаем, что сближение с одной из этих странниц, способное повлиять на Солнечную систему, должно происходить каждые 100 миллиардов лет или около того, что почти в десять раз превышает возраст Вселенной".

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о двойных чёрных дырах в центре галактик и о том, как вокруг "хозяйки" Млечного Пути были обнаружены её сородичи звёздной массы.