Страшная авария на Рязанском проспекте попала в объектив камеры наблюдения

Столичная полиция выясняет причины страшной аварии на Рязанском проспекте. Накануне вечером на перекрестке с Луховицкой улицей большегруз с щебнем столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Один человек погиб, двое получили серьезные травмы. Сам момент аварии попал в объектив камеры наблюдения. Кто виноват в этом ДТП?

На кадрах видно: как только поток машин начинает пересекать Рязанский проспект, грузовик буквально подминает под себя Volkswagen Touareg, а затем оба автомобиля врезаются в отбойник, переворачиваются и сносят черный Mitsubishi. Оба внедорожника оказываются засыпаны щебнем, которым самосвал был загружен доверху. Его скорость была не меньше 80 километров в час.

Первые минуты после аварии сняли очевидцы. Кто-то начал заливать машины из огнетушителя, чтобы избежать пожара. Другие пытаются вытащить водителя из "Фольксвагена", но он скончался почти сразу же после столкновения.

— Мы сразу побежали туда, даже минуты не прошло. Пока мы подошли, он руками шевелил чуть-чуть, немножко. Но когда мы дверь открыли уже, минут 10 прошло — он скончался, до приезда скорой.

Водителя "Мицубиси" врачи увезли в больницу. На асфальте — груды искореженного металла и рассыпавшийся щебень. В обоих внедорожниках были только водители, иначе жертв могло быть больше. На записи с камер наблюдения видно: грузовик въехал на перекресток на красный свет. Сразу же появилась версия об отказе тормозов. Ее сейчас проверяют следователи.

"Предположительно грузовой автомобиль "Рено" ехал по Рязанскому проспекту в сторону области и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Туарег", в результате чего произошел наезд на автомобиль "Мицубиси". Причины и обстоятельства ДТП установит следствие, сейчас проводится доследственная проверка", — рассказал ответственный по УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве Евгений Логиновский.

По предварительной информации, самосвал принадлежал частному лицу и, как заявили в Центре организации дорожного движения, не имел специального пропуска для передвижения по Москве. Водитель получил незначительные травмы. По официальным данным, он тоже госпитализирован.

— Он как вышел из машины, я больше его не видел, с ним нормально все было, ни царапины.

— Не убежал?

— Не убежал, он в скорой сидел, наверное, он тоже в шоковом состоянии был.

Несколько часов движение по Рязанском проспекту в сторону центра было перекрыто. Следователи работали на месте до утра. Сегодня они допросят водителей и решат, по какой статье будет возбуждено уголовное дело.