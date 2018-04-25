Из-за дождя и ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, порывы ветра в городе могут достигнуть 15-17 метров в секунду. Кроме того ожидаются обильные дожди – за два дня может вылиться четверть месячной нормы осадков.

В ночь на 26 апреля в столице похолодает до 5-7 градусов. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов. А вот атмосферное давление продолжит падать и может достичь уровня 734 мм ртутного столба, что на 14-15 пунктов ниже нормы, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

21 апреля на Москву обрушился дождь со шквалистым ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Из-за сорванной ветром крыши мусорного контейнера погибла 13-летняя девочка. В подмосковных Мытищах мужчину убило перевернувшейся строительной бытовкой. Различные травмы получили еще 17 человек. Сегодня одна из пострадавших скончалась в больнице.