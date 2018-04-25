Совпадение или схема: в Егорьевске заговорили о новой группировке черных риелторов

В Егорьевске сразу несколько человек лишились своих домов. Люди покупали недвижимость, оформляли все документы, а потом получали повестку в суд и решение о выселении. Схема одна. В сделках было задействовано множество людей, в том числе давно умерших. Юристы говорят о новой банде черных риелторов.

Остался ключ, но сам дом Людмиле Цвейгардт уже не принадлежит. На дверях судебные приставы повесили предупреждающие объявления.

— Заходим, идемте! Смотрим!

Дом с большим участком в Егорьевске продавали всего за четыре миллиона рублей. Людмила долго не раздумывала. Хозяйка показала документы, оформили сделку. На нестыковки тогда не обратили внимания.

"БТИ выдало документы без исходящего номера, что не положено — обязательно документы фиксируются", — показывает она.

Людмила перевезла вещи, планировала перестроить дом, разбить сад и огород. Но вскоре появилась предпринимательница из Щелкова Виктория Синавчиан: объявила себя родственницей самой первой владелицы дома и заявила, что та оставила ей весь этот участок в наследство.

— Объявилась ее неродная племянница, и начались судебные дела. Обратилась в суд, что она является наследницей, и пожелала все доли от этого дома!

Судя по документам, та самая первая владелица дома оставила наследство в 90-м году — притом, что умерла еще в 47-м. Но суды это не смутило: Викторию Синавчиан признали законной наследницей, а Людмиле Цвейгардт дали время, чтобы собрать вещи и уехать.

— Написано объявление: "Дом не продается, находится под арестом, гражданское дело рассматривается!"

Сергей продал квартиру в Москве и купил участок в Егорьевске за три с половиной миллиона рублей — и тоже остался без денег и без дома.

— Я считаю, что это незаконное решение, потому что на основании закона человек, который владеет чем-либо после его смерти, только то, чем он владел, может передать по наследству!

Вернуть свои деньги пострадавшие не могут: продавец как сквозь землю провалился. Виктория Синавчиан на контакт тоже не идет. Как считают юристы, в Егорьевске уже давно действует банда черных риелторов. Они выставляют дома на продажу, а потом через суды отнимают недвижимость у законных владельцев с помощью поддельных документов.

"У нас огромное количество лиц, которые занимаются вот такими недобросовестными, либо мошенническими, чисто мошенническими сделками с целью завладения недвижимым имуществом. Обезопасить себя можно — нормально провести юридическую проверку", — подсказывает адвокат Елена Калиничева.

Что делать дальше, пострадавшие не знают. Адвокаты советуют обращаться в квалификационную коллегию с жалобой на судей и требовать пересмотра дел.