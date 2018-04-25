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Конфликт в Сирии 33 минуты назад
Российские военные показали останки сбитых в Сирии ракет коалиции
Министерство обороны России продемонстрировало обломки американских ракет Tomahawk и европейских SCALP, они же Storm Shadow. В распоряжении военных оказались крупные фрагменты двигателей и систем управления, части фюзеляжа. Причем на многих из них видны отметины от осколков. Это доказывает тот факт, что ракеты были именно перехвачены системами противовоздушной обороны.
Кроме того, заместитель министра обороны Сергей Рудской уточнил, что ракеты США, Британии и Францы были перехвачены сразу в пяти районах Арабской Республики. ПВО столицы, например, уничтожила 46 из них. Что интересно, кроме советских ЗРК "Бук", "Оса" и "Квадрат", Дамаск прикрывал и новейший российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".
Напомним,14 апреля флот США при поддержке авиации Франции и Британии выпустил 103 ракеты по Сирии. 71 была перехвачена республиканскими ПВО. Некоторое боеприпасы удалось захватить неповрежденными. Например, два американских Tomahawk уже привезли в Россию. Сейчас их изучают специалисты.
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