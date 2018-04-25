Тема:

Малярийные комары и заболевания, которые они переносят 1 час назад

Новости Наука

25 апреля 201815:30 Дарья Загорская

Создана генно-модифицированная полынь, которая спасёт человечество от малярии

Генномодифицированная полынь стала производить гораздо больше противомалярийного вещества.
Фото Ying Liu, Shanghai Xinhua News Agency.

однолетняя (Artemisia annua) не может претендовать на лавры одного из древнейших лекарственных растений. Но в 70-х годах прошлого века её ценность значительно выросла после того, как китайский фармаколог, а впоследствии лауреат Нобелевской премии, Ту Юю выделил из полыни артемизинин – самое мощное средство против малярии.

Однако из-за довольно низкой концентрации этого вещества в листьях мировое производство растительного артемизинина не может удовлетворить потребности медицины. Но теперь благодаря достижениям китайских учёных ситуация имеет все шансы в корне измениться. Команда во главе с Кэсюанем Таном (Kexuan Tang) из Шанхайского университета Джао Тонг сумела воспользоваться результатами секвенирования генома однолетней полыни для создания генно-модифицированной линии с высоким уровнем артемизинина.

"Почти половина мирового населения подвержена риску развития малярии, – говорит Тан. – Наша стратегия крупномасштабного производства артемизинина отвечает растущему спросу на этот лекарственный комплекс и поможет решить глобальную проблему".

По данным Всемирной организации здравоохранения в 2016 от козней малярийного плазмодия пострадали 216 миллионов человек в 91 стране. При этом 445 тысяч случаев заражения закончились летальным исходом. И до сих пор наиболее эффективным и доступным методом борьбы с заболеванием является комбинированная терапия на основе артемизинина, который помимо этого помогает лечить рак, туберкулёз и диабет. Но, к сожалению, содержание целебного соединения в листьях полыни не превышает 1% от массы сухого вещества.

В предыдущих работах учёные уже пытались усилить экспрессию генов, ответственных за биосинтез артемизинина. Но из-за недостатка информации об этих самых генах им не удавалось создать заветный сорт растения.

Чтобы решить эту фундаментальную проблему, Тан и его коллеги начали с самого начала, то есть с полной расшифровки генома однолетней полыни, который, как выяснилось, содержит 63226 генов, кодирующих белки. Из-за большой длины и высокой сложности этой последовательности на расшифровку ушло несколько лет.

Интересно, что в ходе кропотливой работы команда раскрыла множество неизвестных ранее подробностей не только о полыни, но и обо всём семействе астровых – одном из самых больших семейств растений. Но самым главным результатом нового исследования стало достаточно полное понимание всего метаболического пути артемизинина и обнаружение неизвестных ранее генов, связанных с его синтезом.

Руководствуясь этими сведениями, исследователи выделили три гена, увеличение активности которых влияло на весь механизм производства противомалярийного вещества. В результате была создана линия полыни с содержанием артемизинина на уровне 3,2% от массы сухого вещества.

Команда уже отправила пробную партию семян нового сорта на Мадагаскар, где выращивается больше всего однолетней полыни. Кроме того, Тан и его коллеги продолжают работу и стремятся повысить содержание ценного соединения до 5%. По словам учёного, это поможет значительно увеличить мировые запасы артемизинина и снизить его стоимость, что сделает лечение более доступным.

Символично, что результаты исследования опубликованы в издании Molecular Plant 24 апреля, за сутки до Всемирного дня борьбы против малярии. А первый промышленный урожай новой линии полыни поспеет в следующем году.

Осознавая значимость однолетней полыни для лечения малярии, человечество не перестаёт уделять внимание этому растению. Одним из последних достижений, о котором писали авторы проекта Вести.Наука (nauka.vesti.ru), стало подтверждение ощутимого терапевтического эффекта таблеток, которые состоят исключительно из сухих листьев растения, когда другие средства оказались бессильны.

Ранее по теме

Сейчас

16:18

Оппозиция потребовала "капитуляции" правящей партии Армении

15:42

Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

14:15

Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

13:34

Путин вручил пять медалей Героя Труда

13:28

Демонстранты заполонили центр Еревана и перекрыли дорогу в аэропорт

13:16

Из-за дождя и ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности

11:43

Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Заявления США далеки от истины. Российские военные проанализировали последствия ударов коалиции по Сирии

Заявления США далеки от истины. Российские военные проанализировали последствия ударов коалиции по Сирии

30 минут назад
Демонстранты заполонили центр Еревана и перекрыли дорогу в аэропорт Звартноц

Демонстранты заполонили центр Еревана и перекрыли дорогу в аэропорт Звартноц

2 часа назад
Златопад в Якутии: СК не считает летчиков виновными

Златопад в Якутии: СК не считает летчиков виновными

1 час назад
Путин вручил пять медалей Героя Труда

Путин вручил пять медалей Героя Труда

2 часа назад
Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

2 часа назад
Жителей ЕС моложе 16 лет не пустят в WhatsApp

Жителей ЕС моложе 16 лет не пустят в WhatsApp

1 час назад
Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

5 часов назад
Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце

23.04.2018 08:39
Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

6 часов назад
Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

41 минута назад
Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

3 часа назад
Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа

Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа

58 минут назад
Создана генно-модифицированная полынь, которая спасёт человечество от малярии

Создана генно-модифицированная полынь, которая спасёт человечество от малярии

1 час назад
Блогер запустил багет в открытый космос и съел его. Видео

Блогер запустил багет в открытый космос и съел его. Видео

1 час назад
Мигрант избил и ограбил женщину на юге Москвы

Мигрант избил и ограбил женщину на юге Москвы

1 час назад
Названа рыба, снижающая риск развития болезни Паркинсона

Названа рыба, снижающая риск развития болезни Паркинсона

1 час назад
Три московские студентки травмированы из-за загоревшегося вейпа

Три московские студентки травмированы из-за загоревшегося вейпа

2 часа назад
Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

2 часа назад
Двух мужчин сбили на юге Москвы из-за порвавшегося пакета с продуктами

Двух мужчин сбили на юге Москвы из-за порвавшегося пакета с продуктами

2 часа назад
Из-за дождя и ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности

Из-за дождя и ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности

2 часа назад
Страшная авария на Рязанском проспекте попала в объектив камеры наблюдения

Страшная авария на Рязанском проспекте попала в объектив камеры наблюдения

3 часа назад
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

3 часа назад
Генетики отнимут у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам

Генетики отнимут у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам

3 часа назад
Жители Тамбова проигнорировали пачки денег, рассыпанные грабителем. Видео

Жители Тамбова проигнорировали пачки денег, рассыпанные грабителем. Видео

3 часа назад
Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

3 часа назад
Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

4 часа назад
Актрису, поставлявшую секс-рабынь для секты, отпустили под залог в 5 миллионов долларов

Актрису, поставлявшую секс-рабынь для секты, отпустили под залог в 5 миллионов долларов

4 часа назад
Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным

Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным

4 часа назад
Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео

Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео

4 часа назад
Весеннее обострение: Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"

Весеннее обострение: Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"

4 часа назад
Умерла женщина, пострадавшая во время шторма в Москве

Умерла женщина, пострадавшая во время шторма в Москве

4 часа назад
Google обновляет почту для браузера: что нового в новом Gmail

Google обновляет почту для браузера: что нового в новом Gmail

5 часов назад
"Талибан" объявил начало весеннего наступления на "американских оккупантов"

"Талибан" объявил начало весеннего наступления на "американских оккупантов"

5 часов назад
Новое поколение Lexus ES представлено официально

Новое поколение Lexus ES представлено официально

5 часов назад
По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

6 часов назад
В Республике Корея вандалы опять сломали статую "Черной Пантеры"

В Республике Корея вандалы опять сломали статую "Черной Пантеры"

6 часов назад
Рада: если не сохранится зависимость России от Украины, газопроводы превратятся в металлолом

Рада: если не сохранится зависимость России от Украины, газопроводы превратятся в металлолом

6 часов назад
Haval готовит для России новый кроссовер и новую автомобильную марку

Haval готовит для России новый кроссовер и новую автомобильную марку

6 часов назад
Керлингист Крушельницкий будет дисквалифицирован

Керлингист Крушельницкий будет дисквалифицирован

6 часов назад
Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах

Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах

6 часов назад
Как скачать свои фото из Instagram одним архивом

Как скачать свои фото из Instagram одним архивом

6 часов назад
Вести.net: пропагандистскую методику Cambridge Analytica назвали неэффективной

Вести.net: пропагандистскую методику Cambridge Analytica назвали неэффективной

6 часов назад
Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест

Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест

6 часов назад
МОК и ВАДА постараются оспорить оправдание российских спортсменов

МОК и ВАДА постараются оспорить оправдание российских спортсменов

7 часов назад
Пушков: Совет Европы рискует лишиться не только российских денег, но и России

Пушков: Совет Европы рискует лишиться не только российских денег, но и России

7 часов назад
Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя

Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя

24.04.2018 15:34
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

24.04.2018 10:02
Операция "Мухаббат": премьера остросюжетного сериала на телеканале "Россия 1"

Операция "Мухаббат": премьера остросюжетного сериала на телеканале "Россия 1"

23.04.2018 16:19
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

20.04.2018 22:20
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28