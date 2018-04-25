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Малярийные комары и заболевания, которые они переносят 1 час назад
Создана генно-модифицированная полынь, которая спасёт человечество от малярии
однолетняя (Artemisia annua) не может претендовать на лавры одного из древнейших лекарственных растений. Но в 70-х годах прошлого века её ценность значительно выросла после того, как китайский фармаколог, а впоследствии лауреат Нобелевской премии, Ту Юю выделил из полыни артемизинин – самое мощное средство против малярии.
Однако из-за довольно низкой концентрации этого вещества в листьях мировое производство растительного артемизинина не может удовлетворить потребности медицины. Но теперь благодаря достижениям китайских учёных ситуация имеет все шансы в корне измениться. Команда во главе с Кэсюанем Таном (Kexuan Tang) из Шанхайского университета Джао Тонг сумела воспользоваться результатами секвенирования генома однолетней полыни для создания генно-модифицированной линии с высоким уровнем артемизинина.
"Почти половина мирового населения подвержена риску развития малярии, – говорит Тан. – Наша стратегия крупномасштабного производства артемизинина отвечает растущему спросу на этот лекарственный комплекс и поможет решить глобальную проблему".
По данным Всемирной организации здравоохранения в 2016 от козней малярийного плазмодия пострадали 216 миллионов человек в 91 стране. При этом 445 тысяч случаев заражения закончились летальным исходом. И до сих пор наиболее эффективным и доступным методом борьбы с заболеванием является комбинированная терапия на основе артемизинина, который помимо этого помогает лечить рак, туберкулёз и диабет. Но, к сожалению, содержание целебного соединения в листьях полыни не превышает 1% от массы сухого вещества.
В предыдущих работах учёные уже пытались усилить экспрессию генов, ответственных за биосинтез артемизинина. Но из-за недостатка информации об этих самых генах им не удавалось создать заветный сорт растения.
Чтобы решить эту фундаментальную проблему, Тан и его коллеги начали с самого начала, то есть с полной расшифровки генома однолетней полыни, который, как выяснилось, содержит 63226 генов, кодирующих белки. Из-за большой длины и высокой сложности этой последовательности на расшифровку ушло несколько лет.
Интересно, что в ходе кропотливой работы команда раскрыла множество неизвестных ранее подробностей не только о полыни, но и обо всём семействе астровых – одном из самых больших семейств растений. Но самым главным результатом нового исследования стало достаточно полное понимание всего метаболического пути артемизинина и обнаружение неизвестных ранее генов, связанных с его синтезом.
Руководствуясь этими сведениями, исследователи выделили три гена, увеличение активности которых влияло на весь механизм производства противомалярийного вещества. В результате была создана линия полыни с содержанием артемизинина на уровне 3,2% от массы сухого вещества.
Команда уже отправила пробную партию семян нового сорта на Мадагаскар, где выращивается больше всего однолетней полыни. Кроме того, Тан и его коллеги продолжают работу и стремятся повысить содержание ценного соединения до 5%. По словам учёного, это поможет значительно увеличить мировые запасы артемизинина и снизить его стоимость, что сделает лечение более доступным.
Символично, что результаты исследования опубликованы в издании Molecular Plant 24 апреля, за сутки до Всемирного дня борьбы против малярии. А первый промышленный урожай новой линии полыни поспеет в следующем году.
Осознавая значимость однолетней полыни для лечения малярии, человечество не перестаёт уделять внимание этому растению. Одним из последних достижений, о котором писали авторы проекта Вести.Наука (nauka.vesti.ru), стало подтверждение ощутимого терапевтического эффекта таблеток, которые состоят исключительно из сухих листьев растения, когда другие средства оказались бессильны.
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