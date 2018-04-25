Путин вручил пять медалей Героя Труда

В Кремле президент Владимир Путин вручил медали россиянам, получившим звание Героя Труда Российской Федерации. Прямую трансляцию церемонии вел телеканал "Россия 24".

В этом году Героями Труда стали пять человек. Среди них — генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов, проходчик подземной шахты "Талдинская-Западная-2" Александр Куличенко, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева. Художественному руководителю театра "Ленком" Марку Захарову звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Еще одна звезда была вручена главному тренеру волейбольного клуба "Уралочка" Николаю Карполю.

Во время церемонии вручения глава государства сказал, что многочисленные таланты россиян и их стремление всегда приносить пользу Отечеству помогают им добиваться выдающихся результатов во всех сферах деятельности.

"Эта награда демонстрирует всю глубину уважения к тем людям, которые настоящим подвижническим трудом, каждодневной работой вписывают новые замечательные страницы в историю нашего Отечества", — подчеркнул Путин.

Также президент сказал, что любые вершины покоряются, когда к перечисленным качествам присоединяется искреннее стремление приносить пользу ради общего дела, ради Родины.

"Именно такими была, есть и будет богата наша страна, сегодняшние лауреаты лучшее тому подтверждение", — сказал Путин.

Марк Захаров - художественный руководитель "Ленком". Режиссер кино и театра, актер, сценарист, преподаватель, автор книг и статей. Поставил спектакли "Юнона и Авось", "Женитьба" , "Чайка", а также фильм "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен" и многие другие. Захаров — народный артист Советского Союза, лауреат четырех госпремий, полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством".

Николай Карполь — самый титулованный волейбольный тренер в мире. В разное время возглавлял женские сборные Советского Союза, СНГ, России и Белоруссии. Его подопечные завоевали два олимпийских золота, титул чемпионок мира, семь раз выиграли первенство Европы. Также Карполь с 1969 года возглавляет женский волейбольный клуб "Уралочка".

Галина Савельева — российский гинеколог, академик РАН, доктор наук, профессор в медицинском университете имени Пирогова. Под ее руководством в нашей стране впервые провели внутриутробное переливание крови плоду. Такая операция спасла жизни семи сотням детей.

Евгений Дронов — гендиректор "Туламашзавода". Предприятие выпускает башенные установки для зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", автоматические пушки и другое оружие. Под руководством Дронова на заводе прошла модернизация стоимостью в два миллиарда рублей.

Александр Куличенко - проходчик угольной шахты "Талдинская-Западная-2" в Кемеровской области. Работает в горной промышленности 26 лет. Вместе со своей бригадой неоднократно ставил отраслевые рекорды. Так, в 2016 году шахтер подготовил 5,5 километра горных выработок, перевыполнив план вдвое.