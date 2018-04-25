Регистратор запечатлел поединок аистов посреди улицы в Минске

Житель белорусской столицы разместил в сети необычные кадры со своего регистратора, снявшего аистов, выяснявших отношения на улице Уборевича.

На записи видно, как птицы перемещаются по проезжей части, нанося друг другу удары и выдирая перья.

Развязка противостояния осталась за кадром, однако автор ролика рассказал о причине конфликта, в роли которой выступила самка аиста, находившаяся неподалеку и наблюдавшая за битвой самцов.