Владимир Путин вручил знаменитому тренеру Николаю Карполю золотую звезду Героя Труда

В Кремле президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев Труда пяти гражданам нашей страны, удостоенным этого высокого звания. В числе награжденных выдающийся волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь.

Николай Карполь возглавлял женские сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004). Он дважды приводил наших спортсменок к победам на Олимпиадах 1980, 1988. Трижды наши спортсменки становились серебряными призерами Игр (1992, 2000, 2004), чемпионками мира (1990) и семикратными чемпионками Европы. Под руководством Карполя екатеринбургский клуб "Уралочка" 11 раз становился чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России. Николай Карполь дважды признавался Международной федерацией волейбола лучшим тренером года.

Николай Карполь, которому 1 мая исполнится 80 лет, стал третьим тренером, удостоенным звания Героя Труда России. Ранее высокой наградой были отмечены Татьяна Покровская (синхронное плавание) и Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика). В настоящее время Карполь является вице-президентом Всероссийской федерации волейбола,.