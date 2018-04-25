Три московские студентки травмированы из-за загоревшегося вейпа

В руках у одной из студенток Политехнического колледжа в Зеленограде загорелся вейп. В результате она и еще две ее приятельницы получили незначительные травмы.

Как сообщил РИА Новости директор колледжа Андрей Бучкин, угрозы жизни и здоровью нет. По информации, полученной от врачей, у одной из студенток — рана на подбородке, у другой — слабый ожог двух пальцев, у третьей — покраснения на лице.

Бучкин сказал, что сейчас принимаются "дополнительные профилактические меры, подключены кураторы групп, педагоги-преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача".