Клиент мексиканского магазина задержал вооруженного пистолетом грабителя

Неудачное ограбление произошло в мексиканской мясной лавке в Монтерее в понедельник, 23 апреля. Камера наблюдения зафиксировала, как преступник угрожал пистолетом кассиру и требовал отдать всю выручку.

Затем грабитель лишь на секунду отвлекся на выбежавшую на шум работницу, отведя оружие в сторону, и тут же был решительно атакован посетителем магазина. Мужчине удалось вырвать пистолет из рук преступника, после чего обезоруженного любителя легкой наживы поймали и скрутили мясники, подоспевшие на помощь из соседней комнаты.

Полиции, прибывшей на вызов, оставалось лишь надеть на грабителя наручники.