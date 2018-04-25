Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

В среду суд Копенгагена огласил приговор по резонансному делу о гибели журналистки Ким Валл на борту подлодки "Наутилус", построенной датским инженером и изобретателем Петером Мадсеном.

Датчанин признан виновным в убийстве женщины и совершении сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах, передает ТАСС.

Мадсен приговорен судом к пожизненному заключению. Обвиняемый свою вину отрицал, признавшись только в том, что сбросил труп журналистки в море после того, как она, согласно его версии событий, погибла в результате выброса угарного газа во внутренние помещения подлодки.

По словам изобретателя, в это время он сам находился снаружи. В связи с тем, что Мадсен расчленил тело женщины, прежде чем от него избавиться, он также обвинялся в надругательстве над трупом, за что датскими законами предусмотрено наказание сроком до полугода тюрьмы.

Как сообщалось ранее, журналистка Ким Валл пропала 10 августа. Из Копенгагена она отправилась на морскую прогулку вместе с изобретателем на его подлодке. На следующий день субмарина затонула (по данным обвинения — была затоплена владельцем) в бухте Кёге недалеко от датской столицы. Позже останки Валл были найдены на морском дне, но точная причина ее смерти так и не была установлена.

Как показала экспертиза, Валл могла скончаться от удушья или после того, как ей перерезали горло, но были обнаружены и обстоятельства, указывающие на то, что женщина могла быть жива, получив некоторые из обнаруженных на ее теле ран.