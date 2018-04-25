Названа рыба, снижающая риск развития болезни Паркинсона

В последнее время исследователи всё чаще говорят о невероятной пользе средиземноморской диеты. А всё потому, что ключевым её продуктом является рыба. Дело в том, что ненасыщенные жирные кислоты (например, омега-3 и омега-6), которые содержатся в ней в большом количестве, способствуют улучшению интеллектуальных способностей, успокаивают нервную систему и даже улучшают сон.

А теперь шведские исследователи добавили к этому списку полезных свойств рыбы ещё и защиту от болезни Паркинсона.

Команда из Технического университета Чалмерса выяснила, что потребление рыбы в долгосрочной перспективе улучшает неврологическое здоровье и предотвращает образование белковых структур, которые повреждают мозг и способствуют развитию нейродегенеративного расстройства.

Правда, на этот раз "главным героем" выступили не жирные кислоты, а кальций-связывающий белок под названием парвальбумин. Он содержится во многих видах рыбы, а его действие направлено на защиту мозга от образования вредоносных липких белковых кластеров.

Последние состоят из альфа-синуклеина (также известен как "белок Паркинсона") и являются одним из отличительных признаков болезни. Альфа-синуклеины накапливаются в тканях мозга и слипаются в патологические образования, которые тормозят работу нейронов.

В новой работе специалисты показали in vitro (то есть в лабораторных условиях), что парвальбумин из атлантической трески эффективно "поглощает" альфа-синуклеины, тем самым предотвращая их последующее формирование в опасные скопления. Белок формирует собственные амилоидные волокна и соединяется с альфа-синуклеинами, вовлекая их в этот процесс и не давая слипаться в бляшки.

Поскольку парвальбумином богаты многие виды рыб, увеличение их потребления может быть простым способом профилактики болезни Паркинсона. Сельдь, треска, карп, нерка, речной и морской окунь особенно богаты чудодейственным белком. Впрочем, он содержится и в любой другой рыбе, причём его уровни могут зависеть от сезона и варьироваться на протяжении года.

"Как правило, рыба намного более питательна в конце лета из-за повышенной метаболической активности. Уровни парвальбумина значительно выше у рыб после солнечных периодов, поэтому полезно увеличивать потребление рыбы осенью", — отмечает соавтор работы биолог Натали Шеерс (Nathalie Scheers).

Кстати, многие нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз и болезнь Хантингтона также возникают из-за образования липких белковых бляшек в тканях мозга. Поэтому команда намерена и дальше изучать действие парвальбумина и подобных белков в надежде разработать новые методы борьбы и с этими расстройствами.

"Все эти болезни приходят с возрастом, а продолжительность жизни всё увеличивается. В будущем нас ожидает взрыв таких заболеваний, и самое страшное, что в настоящее время у нас нет лекарств. Поэтому нужно развивать методы, которые выглядят наиболее многообещающими", — полагает ведущий автор работы профессор Пернилла Виттунг-Штафсхеде (Pernilla Wittung-Stafshede).

"Среди тех, кто придерживается средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, можно увидеть более низкие показатели болезней Паркинсона и Альцгеймера. То же самое наблюдается в Японии, где морепродукты составляют большую часть рациона", — добавляет соавтор исследования Тони Вернер (Tony Werner).

В новом проекте, который стартует уже осенью 2018 года, команда более подробно рассмотрит механизмы действия парвальбумина из сельди в тканях человека.

Научная статья по итогам текущего исследования была опубликована в журнале Scientific Reports.

Добавим, что от болезни Паркинсона учёные также разрабатывают необычный акулий антибиотик.