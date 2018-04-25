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Конфликт в Сирии 36 минут назад
На разрушенных Штатами сирийских объектах следов химического оружия нет
Российские военные определили три основных цели в Сирии, по которым нанесли удар Соединенные Штаты и их союзники. Первой стал научный центр "Барза", что на окраине Дамаска. До 2013 года там создавали средства защиты от химического оружия. Однако, в прошлом году этот объект посетила инспекция ОЗХО. Никаких следов отравляющих веществ она не обнаружила.
Вторая и третья цели – надземное и подземное хранилища "Хим Шиншар" в провинции Хомс. Но там боевые отравляющие вещества никогда не производили и не складировали. Более того, эти объекты никак не охранялись, поэтому после удара коалиции туда проникло немало зевак. Никто из них не пострадал. Плюс российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты взяли пробы грунта на развалинах "Хим Шиншар" и также признаков химического оружия не нашли.
Если бы в этих хранилищах действительно находились запасы ядов, то ракетный удар США разметал бы их на километры и в зоне заражения оказались десятки тысяч мирных сирийцев. Но военные коалиции, видимо, абсолютно об этом не думали, подытожили в Министерстве обороны РФ.
Сомнения вызывает и само нападение. Отечественные эксперты проанализировали места попадания ракет. И их выводы опровергают заявления американских военных. Так, по данным Соединенных Штатов, на центр "Барза" упали 76 боеголовок. Однако россияне нашли воронки и фрагменты только от 13 ракет. Хранилище "Хим Шиншар" атаковали 29 Tomahawk и Storm Shadow. Но детальный анализ разрушений выявил всего девять попаданий по надземному и подземному складам.
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