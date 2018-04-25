Новости Общество

Все видео этой рубрики
25 апреля 201815:12

Златопад в Якутии: СК не считает летчиков виновными

Причиной выпадения золотых слитков из самолета Ан-12 при взлете в Якутске стало нарушение правил крепления груза.

"В адрес владельца внесено представление с требованиями принятия мер к виновным", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По мнению следователей, вины экипажа самолета в произошедшем нет, поэтому уголовное дело против них возбуждаться не будет.

Инцидент в аэропорту Якутска произошел 15 марта. У самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" при взлете оторвалась створка грузового люка, в итоге на взлетную полосу вывалилось 9 тонн слитков Доре (золотосеребряный сплав). Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета, приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

В ходе расследования выяснилось, что "Нимбус" осуществляла коммерческие авиаперевозки грузов без соответствующей лицензии. Соответствующие материалы переданы в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас

16:18

Оппозиция потребовала "капитуляции" правящей партии Армении

15:42

Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

14:15

Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

13:34

Путин вручил пять медалей Героя Труда

13:28

Демонстранты заполонили центр Еревана и перекрыли дорогу в аэропорт

13:16

Из-за дождя и ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности

11:43

Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На разрушенных Штатами сирийских объектах следов химического оружия нет

На разрушенных Штатами сирийских объектах следов химического оружия нет

2 часа назад
Демонстранты заполонили центр Еревана и перекрыли дорогу в аэропорт Звартноц

Демонстранты заполонили центр Еревана и перекрыли дорогу в аэропорт Звартноц

2 часа назад
Златопад в Якутии: СК не считает летчиков виновными

Златопад в Якутии: СК не считает летчиков виновными

1 час назад
Путин вручил пять медалей Героя Труда

Путин вручил пять медалей Героя Труда

2 часа назад
Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

2 часа назад
Жителей ЕС моложе 16 лет не пустят в WhatsApp

Жителей ЕС моложе 16 лет не пустят в WhatsApp

1 час назад
Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

5 часов назад
Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце

23.04.2018 08:39
Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

6 часов назад
Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа

Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа

57 минут назад
Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

3 часа назад
Создана генно-модифицированная полынь, которая спасёт человечество от малярии

Создана генно-модифицированная полынь, которая спасёт человечество от малярии

1 час назад
Блогер запустил багет в открытый космос и съел его. Видео

Блогер запустил багет в открытый космос и съел его. Видео

1 час назад
Мигрант избил и ограбил женщину на юге Москвы

Мигрант избил и ограбил женщину на юге Москвы

1 час назад
Названа рыба, снижающая риск развития болезни Паркинсона

Названа рыба, снижающая риск развития болезни Паркинсона

1 час назад
Три московские студентки травмированы из-за загоревшегося вейпа

Три московские студентки травмированы из-за загоревшегося вейпа

2 часа назад
Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

2 часа назад
Двух мужчин сбили на юге Москвы из-за порвавшегося пакета с продуктами

Двух мужчин сбили на юге Москвы из-за порвавшегося пакета с продуктами

2 часа назад
Из-за дождя и ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности

Из-за дождя и ветра в Москве объявлен желтый уровень опасности

2 часа назад
Страшная авария на Рязанском проспекте попала в объектив камеры наблюдения

Страшная авария на Рязанском проспекте попала в объектив камеры наблюдения

3 часа назад
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

3 часа назад
Генетики отнимут у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам

Генетики отнимут у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам

3 часа назад
Жители Тамбова проигнорировали пачки денег, рассыпанные грабителем. Видео

Жители Тамбова проигнорировали пачки денег, рассыпанные грабителем. Видео

3 часа назад
Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

3 часа назад
Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

4 часа назад
Актрису, поставлявшую секс-рабынь для секты, отпустили под залог в 5 миллионов долларов

Актрису, поставлявшую секс-рабынь для секты, отпустили под залог в 5 миллионов долларов

4 часа назад
Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным

Верховный суд оставил в силе приговор братьям Навальным

4 часа назад
Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео

Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео

4 часа назад
Весеннее обострение: Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"

Весеннее обострение: Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"

4 часа назад
Умерла женщина, пострадавшая во время шторма в Москве

Умерла женщина, пострадавшая во время шторма в Москве

4 часа назад
Google обновляет почту для браузера: что нового в новом Gmail

Google обновляет почту для браузера: что нового в новом Gmail

5 часов назад
"Талибан" объявил начало весеннего наступления на "американских оккупантов"

"Талибан" объявил начало весеннего наступления на "американских оккупантов"

5 часов назад
Новое поколение Lexus ES представлено официально

Новое поколение Lexus ES представлено официально

5 часов назад
По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

6 часов назад
В Республике Корея вандалы опять сломали статую "Черной Пантеры"

В Республике Корея вандалы опять сломали статую "Черной Пантеры"

6 часов назад
Рада: если не сохранится зависимость России от Украины, газопроводы превратятся в металлолом

Рада: если не сохранится зависимость России от Украины, газопроводы превратятся в металлолом

6 часов назад
Haval готовит для России новый кроссовер и новую автомобильную марку

Haval готовит для России новый кроссовер и новую автомобильную марку

6 часов назад
Керлингист Крушельницкий будет дисквалифицирован

Керлингист Крушельницкий будет дисквалифицирован

6 часов назад
Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах

Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах

6 часов назад
Как скачать свои фото из Instagram одним архивом

Как скачать свои фото из Instagram одним архивом

6 часов назад
Вести.net: пропагандистскую методику Cambridge Analytica назвали неэффективной

Вести.net: пропагандистскую методику Cambridge Analytica назвали неэффективной

6 часов назад
Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест

Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест

6 часов назад
МОК и ВАДА постараются оспорить оправдание российских спортсменов

МОК и ВАДА постараются оспорить оправдание российских спортсменов

7 часов назад
Пушков: Совет Европы рискует лишиться не только российских денег, но и России

Пушков: Совет Европы рискует лишиться не только российских денег, но и России

7 часов назад
Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя

Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя

24.04.2018 15:34
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

24.04.2018 10:02
Операция "Мухаббат": премьера остросюжетного сериала на телеканале "Россия 1"

Операция "Мухаббат": премьера остросюжетного сериала на телеканале "Россия 1"

23.04.2018 16:19
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

20.04.2018 22:20
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28