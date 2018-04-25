Златопад в Якутии: СК не считает летчиков виновными

Причиной выпадения золотых слитков из самолета Ан-12 при взлете в Якутске стало нарушение правил крепления груза.

"В адрес владельца внесено представление с требованиями принятия мер к виновным", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По мнению следователей, вины экипажа самолета в произошедшем нет, поэтому уголовное дело против них возбуждаться не будет.

Инцидент в аэропорту Якутска произошел 15 марта. У самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" при взлете оторвалась створка грузового люка, в итоге на взлетную полосу вывалилось 9 тонн слитков Доре (золотосеребряный сплав). Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета, приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

В ходе расследования выяснилось, что "Нимбус" осуществляла коммерческие авиаперевозки грузов без соответствующей лицензии. Соответствующие материалы переданы в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте.