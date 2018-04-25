Президент "Реала" намерен приобрести Неймара и Салаха

Президент "Реала" Флорентино Перес обозначил цели своего клуба летнем трансферном рынке. Мадридцы намерены приобрести двух нападающих бразильца Неймара из "При Сен-Жермен" и Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль").

Флорентино Перес мечтает создать в клубе ударную тройку нападения – Неймар – Салах – Криштиану Роналду. Согласно информации "Спорт-Экспресс", "Реал" готов пойти на значительные траты ради приобретения бразильца и египтянина. Для этого "королевский клуб" готов расстаться с несколькими футболистами.

Если разговоры о покупке Неймара ведутся уже несколько недель, то интерес к Салаху "Реал" обозначил впервые. Перес, впечатленный игрой египетского нападающего за "Ливерпуль". Мадридцы готовы предложить английскому клубу 140 миллионов евро, но нынешгий клуб Мохаммеда вряд ли захочет расставаться со своим лидером.