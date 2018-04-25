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Конфликт в Сирии 31 минута назад

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25 апреля 201816:01 Георгий Подгорный

Заявления США далеки от истины. Российские военные проанализировали последствия ударов коалиции по Сирии

Большая часть ракет, выпущенных по Сирии США и их союзниками, не достигли цели. Об этом сообщили сегодня в российском Генштабе. Зафиксированы были попадания только 22 ракет из 105. 46 из них сбила ПВО Дамаска. Обломки этих боеприпасов российские военные сегодня продемонстрировали журналистам. Примечательно, что сбивали современные ракеты советскими комплексами. Впрочем, теперь Москва намерена помочь Дамаску их модернизировать, а также поставить новые системы противовоздушной обороны.

Элементы двигателя, компрессора, корпуса, микросхемы и многое другое. Целая экспозиция прямо под трибуной в министерстве обороны: обломки ракет "Томагавк" и "Сторм Шедоу". Именно ими коалиция во главе с США атаковала объекты в Сирии. В военном ведомстве изучают перехваченные ракеты, которые, по заявлению Штатов, Великобритании и Франции, якобы достигли своих целей.

Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета доставлены в Москву. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

После брифинга первыми ознакомились с этими обломками иностранные журналисты. Лично убедились, что это детали именно западных оружейников. На них маркировка фирм-изготовителей и другие элементы, которые доказывают происхождение этих ракет.

Особенно это характеризуется наличием элементной базы космической радионавигационной системы "НавСтар" крылатой ракеты "Томагавк". При взрыве данной крылатой ракеты в районе цели, данная элементная база уничтожается. Её явное хорошее состояние и наличие опасных деталей, отсутствие моментов обгорания показывают на то, что данная ракета была поражена именно средствами ПВО, рассказал телеканалу "Россия 24" представитель Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Безногих.

Один из объектов атаки — научно-исследовательский центра "Барза" на окраине Дамаска. Ещё в прошлом году эксперты ОЗХО провели там инспекцию и постановили, что никакой разработки химических веществ там не было. Тем более, объекты, куда попали ракеты западной коалиции, никак не охранялись. Этот факт говорит о том, что это были простые здания и ангары. Российские военные приводят неопровержимые доказательства, что из 105 выпущенных ракет целей достигли не более 22 двух. Об этом говорит характер повреждений.

Даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты «Томагавк» составляет от 150 до 200 килограммов взрывчатого вещества, то, по американской версии, без учета ракет "воздух-земля", выпущенных с двух бомбардировщиков В-1В, в районе цели должно было взорваться не менее восьми с половиной тонн взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру «Барза» должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается, уверен Рудской.

Большая часть так называемых «умных ракет» была уничтожена комплексами ПВО сорокалетней давности. Это ЗРК С-125, "Оса" и "Квадрат". Они стоят на вооружении войск Сирийской Арабской Республики. В тоже время свою работу продолжает Центр по примирению враждующих сторон. Так, в населенные пункты Восточной Гуты вернулись более 62 тысяч человек. Тем временем боевики складывают оружие.

Боевиками сдано правительственным войскам 28 танков, 23 оперативно-тактические ракеты «Скад», 35 ручных противотанковых гранатометов, большое количество стрелкового оружия ранее захваченного у сирийской армии. Особый интерес вызывает происхождение и пути доставки в район Дамаска образцов вооружений западного производства. Среди них установки противотанковых управляемых ракет TOW и другие, добавил Сергей Рудской.

Изучение перехваченных ракет продолжается. В конце брифинга в Министерстве обороны напомнили: Российская Федерация делает все, чтобы на сирийской земле воцарился мир.

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