Блогер запустил багет в открытый космос и съел его. Видео

Британский видеоблогер Том Скотт опубликовал ролик, в котором он запустил в космос чесночный багет, а потом съел его, когда хлеб упал на землю. Осуществить отправку еды в стратосферу Скотту помог друг из компании, которая запускает метеорологические шары.

По словам Скотта, идея запустить батон в космос сначала родилась как шутка во время дружеской посиделки. Впрочем, британец довольно быстро понял, что с помощью приятеля из компании Random Aerospace воплотить эту задумку в жизнь будет несложно.

Скотт с другом закрепили чесночный багет на коробке, которую привязали к специальному воздушному шару, применямому в метеорологии.

На коробке установили камеры. В итоге "бандероль" с багетом поднялась на высоту 35 километров. После этого коробка спустилась на Землю, Скотт с приятелем отследили место ее приземления с помощью GPS-датчиков.

После этого британец попробовал багет на вкус.

"Он…ну такой, холодный", — прокомментировал свои ощущения Скотт.