Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

Всероссийскую славу и народную любовь актеру Николаю Добрынину принес Митяй Буханкин из сериала "Сваты", хотя в его творческом багаже больше сотни ролей в кино.

Сейчас, когда знаменитый актер вспоминает свои детские годы и хулиганский подростковый возраст, он говорит, что счастливую жизнь "вымолил", и признается, что если бы не старший брат, то мог бы оказаться в тюрьме.

Мальчик из бедной семьи начал работать в шестом классе: шил картофельные мешки, сколачивал ящики, подрабатывал грузчиком. Отец его был милиционером. Маленький Николай даже мог достать его табельное оружие из кобуры и поиграть им. А иногда они с отцом расставляли в подвале флакончики от духов "Красная Москва" и стреляли по ним.

Учился он плохо, так что однажды Колю даже пристегнули наручниками к вешалке, чтобы сидел и учил уроки. Он рано связался с плохой компанией, и многие друзья отрочества Добрынина оказались в тюрьме.

Так что в 1987 году, когда актер снялся в фильме "Прощай, шпана замоскворецкая", Добрынин практически играл самого себя – хулигана и вора. "Ангелом-хранителем", как называет его Добрынин, стал старший брат Александр. Именно он вырвал Николая из пагубной среды.

И именно за ним он "увязался" в Москву - поступать в ГИТИС. Однако в московский театральный вуз его сначала не приняли — из-за "южного говора", и он поступил в Ростовское училище искусств.

В ГИТИСе Добрынин все-таки оказался, правда, уже с первого курса пришлось подрабатывать в ночную смену в метрополитене. В ГИТИСе он встретил свою первую жену — Оксану Баршеву (псевдоним Ксения Ларина). Затем они вместе служили в театре у Константина Райкина. А с приходом в "Сатирикон" Романа Виктюка в жизни актера Добрынина начался новый этап.

Во время репетиций он познакомился с Маргаритой Тереховой, а затем и с ее дочерью Анной. Она стала второй женой Добрынина. Чтобы завоевать девушку, он даже устроился педагогом в ГИТИС, где Анна тогда училась.

Ее ребенка Михаила Николай усыновил, причем, в день своего рождения — 17 августа. Их брак просуществовал недолго, но с Михаилом Николай до сих пор очень дружен.

Третьей женой Добрынина стала его поклонница Катерина. Когда они познакомились, ей был всего 21 год. И так получилось, что Николаю однажды пришлось напроситься к ней переночевать.

Девушка сначала отказала, но потом все-таки пустила Добрынина домой. Спать ему тогда пришлось, правда, на полу.

А через полгода, встретившись вновь, они начали теснее общаться. Катерина даже уволилась с работы, чтобы ухаживать за тяжелобольной мамой Николая и Александра, поскольку оба брата много гастролировали.

С Катериной они уже вместе 20 лет. Николай называет ее "своей последней и единственной". А еще у них подрастает долгожданная дочка Ниночка.

О том, что уберегло в юности Добрынина от тюрьмы, за что Виктюк называл его "плебеем таганрогским", почему он развелся с Анной Тереховой и как вымолил свою дочь? Об этом актер сам рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".