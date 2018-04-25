Жюри конкурса Стенина приступило к отбору лучших фоторабот-2018

Международное жюри конкурса имени Андрея Стенина, в которое вошли представители ведущих мировых агентств начало отбор лучших фотографий 2018 года.

Руководителем жюри стал Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видео-новостей крупнейшего турецкого агентства Anadolu Ajansi.

Среди членов жюри — председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо; заместитель директора фотослужбы государственного информационного агентства Мексики Notimex Хорхе Арсига Авила; российский фотожурналист, до апреля 2018 года — глава фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Павел Кассин; специальный фотокорреспондент агентства AFP Младен Антонов; основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия; Иван Секретарев, репортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства Associated Press.

Селу и его именитым коллегам предстоит выбрать из более, чем 600 снимков молодых репортеров со всего мира призеров в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Также мэтры фотожурналистики определят обладателя высшей награды — Гран-при.

В этом году число работ в каждой из номинаций было увеличено до трех, чтобы дать молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства.

Чтобы поддержать талантливых журналистов в начале их карьеры, призовой фонд конкурса увеличен почти в два раза в сравнении с 2017 годом и составляет 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.

Конкурс назван в память Андрея Стенина – 33-летнего фоторепортера МИА "Сегодня", погибшего 6 августа 2014 года в Донбассе при выполнении своего журналистского долга. С 2014 года МИА "Сегодня" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, проводит международный ежегодный фотоконкурс.