Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

71-летнего российского ученого Владимира Углева сбила машина. В Великобритании Углева называют одним из разработчиков "Новичка". Ученого сбил автомобиль, когда он под Анапой переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пенсионер был госпитализирован с травмой головы и ноги, медики оказали ему всю необходимую помощь, сообщает РИА Новости. Угрозы здоровью и жизни ученого уже нет. Он выписан. Решается вопрос о привлечении водителя автомашины к административной ответственности.

Экс-сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) Владимир Углев в середине марта 2018 года в интервью The Bell назвал себя одним из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества.

Скотланд-Ярд заявлял, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и приехавшая к нему из Москвы 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта "Новичком" в Солсбери. Это спровоцировало международный скандал с высылкой дипломатов. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены химическим агентом А234. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. Россия также отмечает, что в 2017 году полностью избавилась от любого химического оружия, чего не сделали такие страны, как США и Великобритания.

Более того, в предоставленных Лондоном на анализ пробах крови Скрипалей было обнаружено другое химическое соединение – BZ. Это нервно-паралитическое вещество, которое находится на вооружении стран НАТО. Позже британские специалисты заявили, что специально подмешали в анализы другие компоненты, чтобы "проверить квалификацию международных экспертов", исследующих биообразцы, взятые у Скрипалей.

Кроме того, еще одно подозрительное совпадение: отравление Скрипалей произошло всего в 8 милях от британской военной химической лаборатории в Портон-Дауне.