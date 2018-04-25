Полузащитник сборной России Юрий Жирков может сменить "Зенит" на "Краснодар". Контракт 35-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается в мае.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" готов предложить Жиркову контракт сроком на два года или по схеме 1+1. "Зенит" также готов продлить договор с ветераном. Сам Юрий пока не принял решения, где продолжит выступления.

Воспитанник тамбовского футбола Юрий Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы. В составе армейцев он два раза стал чемпионом страны, четырежды выигрывал Кубок России, а в 2005 стал обладателем Кубка УЕФА. С 2009 по 2011 Юрий играл за "Челси", после чего вернулся в Россию. Жирков продолжил карьеру в "Анжи", потом провел два с половиной года в московском "Динамо", а с 2016 года он является игроком "Зенита".