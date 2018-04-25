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Удивительная жизнь муравьёв и термитов 1 час назад
Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток
В конце фильма "Храброе сердце" показана жестокая сцена, где к измученному герою, которого играет Мел Гибсон, применяют жестокую пытку: его тело буквально растягивают. В целом мир знает немало примеров беспощадных средневековых орудий пыток, и всегда казалось, что такое могли придумать лишь люди, не имеющие ни жалости, ни сострадания. Но, как выяснилось, подобные примеры изощрённых наказаний можно найти и в мире животных.
Тропические муравьи, как сообщается в научной статье, опубликованной в издании Biological Journal of the Linnean Society, применяют жестокую ловушку, напоминающую дыбу. Речь идёт об орудии пыток посредством растягивания тела жертвы.
Ведущий автор работы биотехнолог Маркус Шмидт (Markus Schmidt) из исследовательской компании Biofaction и Алан Дежен (Alain Dejean) из Тулузского университета описывают по-настоящему жестокий, но эффективный метод, которым пользуются муравьи вида Azteca brevis.
Специалисты выяснили, что насекомые строят гнёзда, позволяющие ловить добычу больших размеров. В результате они разрывают в клочья свою жертву.
Муравьи вида A. brevis обитают на деревьях в Коста-Рике. Они, как и все муравьи, достаточно малы, но это не мешает им ловить ничего не подозревающих членистоногих, чей вес почти в 50 раз превышает их собственный.
Залог успеха на охоте — командная работа, которой славятся муравьи, а A. brevis могут похвастаться ещё коварством и свирепостью.
Авторы работы объясняют, что эти муравьи очень удачно расставляют свои ловушки: они создают сеть туннелей в ветвях растений, покрытых грибком, для которого характерны отверстия (мирмекофиты). Эти отверстия достаточно большие, чтобы рабочий муравей смог высунуть свою голову.
Именно там насекомые лежат в засаде с широкого раскрытыми жвалами, как в известной игре "Ударь крота". И стоит веретенообразным конечностям несчастного кузнечика, который просто проходил мимо, соскользнуть в эти отверстия, как муравьи начинают его кусать.
Более того, муравьи начинают тянуть жертву до тех пор, пока насекомое целиком не рухнет на ветку, обнажив всего себя для укусов. В результате всё тело жертвы будет искусано муравьями, а затем его затащат в укрытие.
По словам Шмидта, пытаясь освободиться, жертва наступит ещё в одно отверстие, где повторится та же самая процедура, и так будет происходить до тех пор, пока ноги добычи не будут зафиксированы, а его самого не распластают по всему гнезду.
Проще говоря, муравьи просто удерживают жертву на месте, а сами в это время съедают его всей командой. Весь процесс может занять от 20 минут до нескольких часов, пишут специалисты.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других хитроумных планах по поиску и ловле добычи. Например, змея притворяется пауком, чтобы поймать птицу.
Правда, не все так "доверчивы" в природе, например, рыбы могут распознавать обман.
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