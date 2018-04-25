МТС и "КамАЗ" будут развивать беспилотный транспорт и Интернет вещей

Компания МТС и производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" начинают сотрудничать в области развития беспилотного транспорта и промышленного Интернета вещей. Соответствующее соглашение партнеры подписали в Казани на открытии совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке "Иннополис".

Соглашение предусматривает сотрудничество в нескольких направлениях. Во-первых, "КамАЗ" будет использовать телематические решения МТС в навигационно-информационных системах своих автомобилей. Во-вторых, мобильные сети оператора, в том числе сети 5G, будут обеспечивать работу беспилотных автомобилей "КамАЗ", а также использоваться при создании пилотных зон в сотрудничестве с Научно-техническим центром "КамАЗ". В рамках третьего направления компании будут вместе разрабатывать и внедрять решения промышленного Интернета вещей для нужд "КамАЗа", а также решения для автоматизации производственных процессов на "КамАЗе", рассказали в МТС.

В соглашении также участвует компания Ericsson как один из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотного транспорта "КамАЗа".

"МТС работает над запуском первых решений 5G и уже готова предложить свои наработки партнерам, чтобы создать с ними готовые к коммерческому использованию экосистемы сетей 5G и IoT на транспорте и в промышленности", — прокомментировал соглашение вице-президент МТС по технике и IТ Андрей Ушацкий.

По его словам, Татарстан является для МТС одним из ключевых регионов, где оператор впервые применяет современные технологии, поэтому не случайно, что МТС подписала соглашение об инновационном сотрудничестве с "КамАЗом", активно осваивающим технологии будущего.

Как пояснил заместитель директора "КамАЗа" по развитию инновационных продуктов Фирдаус Кабиров, "КамАЗ" сейчас играет ведущую роль в развитии направления беспилотных автомобилей в стране, и его партнерами становятся компании-лидеры, добившиеся успехов в своем сегменте. Компания МТС способна предложить "КамАЗу" собственные перспективные разработки мирового уровня, отметил он.