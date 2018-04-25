Крупнейший стеклопластиковый корабль в мире спустили на воду

Минный тральщик "Иван Антонов" спущен на воду. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге на "Средне-Невском судостроительном заводе". В ней принял участие заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук. Корабли этого класса очень нужны флоту, заявил вице-адмирал. Также он выразил надежду, что предприятие будет выпускать не меньше двух подобных тральщиков в год, сообщает агентство ТАСС.

"Иван Антонов" это уже третий корабль противоминной обороны проекта 12700. Назван он в честь снайпера-балтийца, который во время Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза.

Проект 12700 – крупнейшие корабли, корпусы которых сделаны полностью их стеклопластика. Таким образом, морские мины на них практически не реагируют.